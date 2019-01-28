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Bodrum katında ne bulduysa çaldı

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Mağusa’da Özdinç Akdel’e ait evin bodrum katına girerek, çeşitli ev malzemesini çalan İbrahim Turaç, olaydan 5 gün sonra yakalandı

Bodrum katında ne bulduysa çaldı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Özdinç Akdel’e ait evin bodrum katına girerek ne bulduysa çalan İbrahim Turaç, olaydan 5 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Turaç aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

5 GÜN SONRA YAKALANDI…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı İbrahim Turaç’ın 21 Ocak 2019 tarihinde, Mağusa’daÖzdinçAkdel’e ait evin kapısı olmayan bodrum katına izinsiz girip mülke tecavüz ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, Akdel’e ait evin bodrum katına giren zanlı Turaç’ın bodrum katında bulunan 1 adet bakır tencereyi, teraziye ait 2 adet tepsiyi, 15 adet terazi okkasını, 1 adet testereyi, 1 adet pazar arabasını, 1 adet eski bronz aplik, dülger testere setini ve 1 adet limon sıkacağını sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 26 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı İbrahim Turaç’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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