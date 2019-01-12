İşadamı Bulut Akacan ve korumalarına üçer gün daha tutukluluk verildi. Ambulans ile hastaneye getirilen Akacan, “Hükümet yargıya ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdiler. Bizi öldürecekler” dedi

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen olayda işadamları Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesi ile tutuklanan işadamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Akacan ambulans ile hastaneye getirildi. Davada zanlılar adına avukat Mustafa Asena hazır bulundu.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 7 Ocak saat 14.00 sıralarında, Salih Miroğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Soyel, Erhan Başay ile arkadaşı Zeki Asımoğlu’nun Cadde üzerinde bulunan bir restoranda bulunduğu esnada zanlı Kurbanov’un yanlarına gittiğini ve bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığını ifade etti. Dışarı çıkan zanlı Kurbanov’un Akacan’a bir şeyler söyledikten sonra bu kez hem Akacan hem de iki korumasının içeri girdiğini kaydeden polis, olayların da bu dakikadan sonra başladığını açıkladı.

Soruşturmayı yapan polis, Akacan’ın, Başay ve Asımoğlu’nun yanına gittiğini, masalarına oturduğunu, sert bir şekilde elini masaya vurup konuşmaya başladığını söyledi. Polis, bu esnada zanlı Özorçun’un ,Başay’ın boğazını sıktığını, yüzüne tokat attığını ve Kurbanov ile birlikte yerde sürüklediklerini ifade etti.

Zanlı Özorçun’un Başay’ı tuttuğunu, Akacan’ın ise darp ettiğini açıklayan polis, zanlı Kurbanov’un ise Asımoğlu’nun yüzüne 3-4 kez yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Polis, darp edilen Asımoğlu’nun alt dişlerinin kırıldığını, kafatasında çatlak oluştuğunu söyledi.

Soyel, Zeki Asımoğlu’nun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini, üç gündür tedavisinin sürdüğünü, sabah taburcu edilmesi beklenirken kulak kristallerinde oluşan hasar nedeni ile baş dönmesi sorunu yaşadığını ve taburcu edilmesinin ertelendiğini söyledi. Soyel, Asımoğlu’nun hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Emare alınması gereken kamera görüntüleri olduğunu, ifadelerin alınmaya devam edeceğini, Asımoğlu’nun henüz taburcu olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlıların avukatı Mustafa Asena, öncelikle tutukluluk süresine itiraz etti ve soruşturmanın tamamlanmış olduğunu savunarak, teminat talep etti. Asena, Asımoğlu’nun hayati tehlikesi olmadığını, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Asena, ayrıca olayın abartıldığını, davada siyasilerin ve basının kışkırtması olduğunu savundu.

Asena mahkemenin zanlıların tutukluluk süresini uzatması halinde ise Akacan’ın doktor gözetiminde kalmasını istedi. Zanlı Akacan’ın geçtiğimiz Eylül ayında anjiyo olduğunu, şimdi ise troponin değerlerinin yüksek çıktığını ve risk altında olduğunu söyleyerek, tutukluluk süresini mahkemede geçirmesini talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının sağlık durumu ile ilgili kendisine rapor sunulmadığını, daha önce doktorlar tarafından verilen 72 saat hastanede kalması yönündeki rapor süresinin ise dolduğunu ifade etti. Dündar, hastanede gözetim altında kalıp kalamayacağına dair yeni bir doktor raporu gerektiğini söyledi. Yargıç Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, Akacan’ın ise hücrede mi hastanede mi kalıp kalmayacağına konusunun ise doktor raporlarıyla belirleneceğini söyledi.

Mahkemenin ardından zanlı Akacan onu görmeye gelen arkadaşları tarafından alkışlanırken, Akacan bağırarak, “Hükümet yargıya ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdi. Şov yapıyor. Normal bir vatandaş olsa 1 günden fazla kalmaz. Bunu yapan hükümetin iki bakanı. CTP milletvekili adayı Erhan Başay’ı korumak için. Bu ülkede kuvvetler ayrılığı bitmiştir. Bizi öldürecekler” dedi.