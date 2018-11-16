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Bisiklet istasyonunu dağıtıp kaçtı

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Lefkoşa’da sabaha karşı aşırı hızla seyrederken LTB binası önünde bulunan kaldırıma çıkıp kiralık bisiklet istasyonuna çarpan ve daha sonra aracıyla olay yerinden kaçan 20 yaşındaki araç sürücüsü, çok geçmeden yakalandı

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Bisiklet istasyonunu dağıtıp kaçtı
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Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde bulunan kiralık bisiklet istasyonuna çarparak olay yerinden uzaklaşan araç sürücüsü aracını bırakarak kaçması sonrasında yürütülen tahkikat sonucunda tespit edilerek tutuklandı.

Kaza dün saat 03.40 raddelerinde meydana geldi.

 20 yaşındaki Emre Harnupoğlu, Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki NA 899 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru ilerlerken, LTB binası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım üzerinde kontrolsüzce ilerleyen araç, daha sonra belediye binası önündeki Velespeed kiralık bisiklet istasyonuna aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonrası Emre Harnupoğlu NA 899 plakalı aracıyla kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldı.

Söz konusu araç aynı gün saat 05.10’da Şht Mehmet Münür Mustafa Sokak’da park halinde bulundu.

Olay yerinden kaçan Emre Harnupoğlu yürütülen tahkikat neticesinde öğleden önce tespit edilerek tutuklandı.

Kazada yaralanma olmazken, kaza sonucu NA 899 plakalı araçta 10.000 TL, bisiklet istasyonu ve bir adet bisiklette ise 15000 TL tahmini hasar oluştu.

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