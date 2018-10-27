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Bisiklet çalmakla suçlanıyor

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Mağusa’da bir apartmandan kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından bir adet bisiklet sirkat ederek bir işyerine sattığı iddia edilen Fehim Özuğurlu tutuklandı

Bisiklet çalmakla suçlanıyor
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Eylül ayı içerisinde bir apartman boşluğunda bulunan 1 adet bisikleti sirkat edip sattığı iddia edilen Fehim Özuğurlu önceki gün tespit edilerek tutuklandı. “Sirkat” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkesi’ne çıkarılan zanlı Özuğurlu aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

1 AY SONRA TESPİT EDİLDİ

Meselenin tahkikat memuru, 27 Eylül 2018 tarihinde Mağusa Çanakkale bölgesindeki bir apartmandan kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından 1 adet bisiklet sirkat edildiğini belirtti. Konu sirkat edilen bisikletin bir iş yerinde bulunduğunu söyleyen tahkikat memuru, yapılan soruşturma neticesinde konu bisikleti konu iş yerine satan kişinin zanlı Fehim Özuğurlu olduğunun tespit edildiğini ve zanlının 25 Ekim 2018 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan 1 kişinin daha olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Fehim Özuğurlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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