Biri çocuk dört kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Yenierenköy’de teknenin su alıp batması sonucu üç kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bafra’da ise 4 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

Yenierenköy’de teknenin su alıp batması sonucu 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde dün saat 11:00 sıralarında 27 yaşındaki Mustafa Metni’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa Metni, 46 yaşındaki Hürsen Metni ve 45 yaşındaki Nazan Gürsel (K-45) boğulma tehlikesi geçirdiler.

Bahse konu şahıslar sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Hürsen Metni, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan dün saat 10:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin havuzu içerisinde bulunan 4 yaşındaki Efe Savran, boğulma tehlikesi geçirdi.

Efe Savran otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak yine otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.