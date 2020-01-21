Biri ağır üç yaralı

Girne-Alsancak yolu Zeytinlik ışıklarında kırmızı ışıkta geçen aracın yol açtığı trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı

Girne-Alsancak çevre yolunun Zeytinlik ışıklarında önceki gece kırmızı ışıkta geçen aracın yol açtığı trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

00.40’taki kazada, Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine seyreden 28 Ersin Karadurak yönetimindeki JT 029 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam etmesi sonucu batıya seyreden ve yeşil yandığı için kuzeye dönüşe geçen 24 yaşındaki Muhammed Safa Taşkın’ın kullandığı JM 760 plakalı salon araca çarptı.

Kazada yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin Karadurak ve JM 760 plakalı aracın yolcuları 22 yaşındaki Vedat Han Develi ve 28 yaşındaki Mehmet Sarısakal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilkyardım tedavilerinden sonra müşahede altına alındı.

Yaralılardan Mehmet Sarısakal beyin kanaması şüphesiyle genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Kazaya neden olan araç