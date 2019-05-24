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Bir yıldan fazladır ülkede kaçak yaşıyorlar

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Girne’de polisin şüpheli görülerek üzerlerinde arama yapması sonucunda Fatih Yıldırım’ın ülkede kaçak kaldığı tespit edildi

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Bir yıldan fazladır ülkede kaçak yaşıyorlar
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KAMALI HABER

Girne’de önceki gün polis tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Fatih Yıldırım ile Ayhan Sarıgül dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Fatih Yıldırım ile Ayhan Sarıgül’ün önceki gün Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda şüpheli görülerek üzerlerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonrası zanlılarla ilgili muhacaret kontrolü yaptıklarını ifade etti.

Yapılan kontrolde Yıldırım’ın 2018 yılı Haziran, Sarıgül’ün ise 2018 yılı Mart ayından beridir ülkede izinsiz kaldıklarını tespit ettiklerini aktaran polis, zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlılar hakkında ihraç işlemleri de başlatıldığını belirterek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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