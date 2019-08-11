Bir tuhaf dolandırıcılık

Girne’de Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık online bir site üzerinden giyim eşyası sipariş eden 5 kişiye giyim eşyaları yerine naylon ve karton dolu poşet göndererek 680 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri için tutuklandılar

(Kamalı Haber)

Girne’de online İnternet satışı yapan bir siteden alış veriş yapanlara boş paket gönderip paralarını alan zanlılar Baran Yağız Yerdelen ve Berk Sağlık, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mert Gültuna, zanlıların “Sahtekârlıkla Para Temini” suçundan methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlıların 8 Ağustos tarihinde Girne’de online kıyafet satışı yapan bir sitenin Instagram hesabından 7 ayrı kişi tarafından sipariş verilen muhtelif giyim eşyalarını, sipariş eden şahıslara, siparişleri yerine, kargo poşetleri içerisine naylon, karton, vb. eşyalar koyup, sipariş veren şahıslardan hizmet bedeli olarak toplamda 680 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildiğini kaydeden Gültuna, her iki zanlının da ertesi gün mahkeme emrince tutuklandığını söyled. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde bahse konu suçu yurt dışında olan Sezer Aybat ve Ukte Peker ile birlikte işlediklerini itiraf ettiklerini kaydederek, zanlı Yerdelen’in tasarrufundaki cep telefonundan yapılan incelemede Whatsapp mesajlarından 19 ayrı kişinin daha sipariş verdiğinin tespit edildiğini ifade etti. Sipariş veren 19 kişinin tespit edilip, gerekli soruşturmaların yapılması gerektiğini belirten Gültuna, yapılacak olan soruşturmalar neticesinde zanlılar aleyhine şikâyetlerin artma olasılığının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, zanlılardan alınan ifadelerin de teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, her iki zanlının da tahkikatın salimen yürütülebilmesi açısından ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır, tahkikatın yeni başladığını, 19 kişinin daha davaya konu siteye sipariş verdiğini ve bu şahısların tespitinin yapılması gerektiğin, dolayısıyla zanlıların serbest kalmaları durumunda tahkikatın gidişatını olumsuz yönde etkileyebileceklerini belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.