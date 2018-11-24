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Bir şarjörü eve boşalttı

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İskele'de Ali Hakansoy’a ait ev, sabaha doğru kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Hakansoy'un evine 15 kurşun isabet ederken, olay sırasında ev sahiplerinin uykuda olması, olası bir yaralanma ve can kaybını önledi

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Bir şarjörü eve boşalttı
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Gamze PİR BAYKUR 
İskele'deLongBeach bölgesinde dün sabahın erken saatlerinde silah sesleri duyuldu. Elde edilen bilgiye göre dün sabah 03:00-04:00 saatleri arasında “Soley Möble" sahibi Ali Hakansoy'un evine kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Polis tarafından yapılan incelemelerde Hakansoy'un evine 15 kurşun isabet ettiği belirlendi. Kurşunlama sırasında ev sahiplerinin uykuda olması ise olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. 
Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından Ali Hakansoy'un evine açılan ateş sonucu evin 2 penceresi ve dış cephesi zarar gördü.Elde edilen bilgilere göre cama isabet eden bazı mermiler ise evin içine girerek bazı eşyalara da zarar verdi. Olayın sabah saat 06:30’da polisin bilgisine gelmesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay mahallini güvenlik kordonu altına alan İskele Polis Müdürlüğü ekipleri evde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Zanlı veya zanlıların kimler olduğunu tespit edebilmek için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını mercek altına aldı. 

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