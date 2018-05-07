Bir mülteci dramı daha

Lefkoşa’da Dumlupınar Bölgesindeki 1.piyade Bölüğü civarından tellerden atlayarak Güney’e geçmek istediği sırada yakalanan Suriye uyruklu 49 yaşındaki Y.A, insan tacirleri tarafından Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirildiği bildirildi

(Kamalı Haber)

Askeri yasak bölgeden telleri atlayarak Güney’e gitmeye çalışırken suçüstü yakalanan Suriye uyruklu 49 yaşındaki Y.A dün Lefkoşa’da Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.Polis Memuru Umut Kulle, 5 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Bölgesindeki 1.piyade Bölüğü civarından tellerden atlayarak Güney’e geçmek istediği sırada yakalandığını söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, sorgulanan zanlının ifadesinde bilmediği bir limandan gemi ile geldiğini söylediğini belirtti. Zanlının ülkeye nasıl ve kimler tarafından sokulduğunun araştırılacağını belirten polis, zanlının üç gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verirken söz hakkı alan zanlı, çalışmak için Güneye gitmek istediğini, ailesinin Türkiye’de olduğunu ifade etti. Zanlı, “Artık dönmek istiyorum” dedi.

Öte yandan zanlının insan tacirleri tarafından Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirildiği, zanlının geldikten sonra kaçak şekilde Güney’e gitmeye çalıştığı öğrenildi.