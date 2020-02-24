Bir kıvılcımla kül oldu

Yıldırım köyünde dün sabaha karşı Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahın mutfağında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sararken, evde yaşayan 4 kişi canlarını son anda kurtardılar

Gazimağusa ilçesine bağlı Yıldırım köyünde dün sabaha karşı Süleyman Şanverdi’ye ait ikametgahta muhtemelen odun sobasından sıçrayan kıvılcım sonucu meydana gelen yangında ev küle döndü.

Saat 02.30 sıralarında mutfakta başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 yatak odası, 1 salon ve mutfak içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yandı.

Yangında dumandan etkilenen 44 yaşındaki Süleyman Şanverdi, 40 yaşındaki Fikret Şanverdi, 16 yaşındaki Hüseyin Şanverdi ve 3 yaşındaki Ayşenur Şanverdi tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılarak ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu.

CANLARINI SON ANDA KURTARDILAR

Olay yerinden aldığımız bilgilere göre komşularının haber vermesi üzerine uykudan uyanan Şanverdi ailesinin son anda kendilerini sokağa atarak canlarını kurtardıkları belirtildi.

Evin eski bir kerpiç ev olması nedeniyle eve daha önce yapılan tamiratlarda kullanılan suntaların yangının tüm evi sarmasında etkili olduğu bildirildi.

Şanverdi ailesinin biri askerde üç çocuğuyla evsiz kalması köyde büyük üzüntüye neden oldu.

TATAR’DAN ŞANVERDİ AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Öte yandan yaşanan yangın felaketi sonrasında Yıldırım köyü Muhtarı Osman Birşen aileyi ziyaret ederek destek verirken, öğle saatlerinde ise Başbakan Tatar ve Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zunacılar yanan ev ve aileye geçmiş olsun ziyareti yaparak gereken yardımın yapılacağı söznü verdiler.