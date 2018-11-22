Bir kişi üç araç ve bir işçi evini kundakladı

Güzelyurt, Gönyeli ve Girne'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen üç araç ve bir işçi evi olmak üzere dört ayrı kundaklama ve kasti hasar olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün, saat 07:15 sıralarında, Girne Güzelyurt Anayolu üzeri Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, 35 yaşındaki R.I. kullanımında bulunan EG 328 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle aracı hasara uğrattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın bugün saat 05:00 sırlarında, Güzelyurt’ta, Süleymanlar Oto Galeri isimli iş yerine ait olup kendisinin de kalmakta olduğu işçi evi içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığı ve yine aynı gün saat 05:30 sıralarında Gönyeli’de Bozdağ Sokak üzerinde, toprak alan içerisinde park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif TAGRED 'e ait GU 996 plakalı salon araç ve yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad BASEMA'ye ait FP 262 plakalı salon araçlar üzerine de yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle hasara uğrattığı tespit edildi.

Polis bahse konu şahısın tutuklanmış olup, soruşturma devam etmeke olduğunu bildirdi.