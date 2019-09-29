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Bir kaçak daha yakalandı

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Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde ülkede bir yıldır kaçak yaşadığı tespit edilen Hasan Talat Dalak tutuklandı

Bir kaçak daha yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Hasan Talat Dalak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mert Can Köse olayla ilgili bulguları aktardı. Köse, huzurda bulunan zanlının 27.09.2019 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde, 25.09.2018 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede kaldığı süre içerisinde ne yaptığının araştırılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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