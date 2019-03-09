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Bir iş cinayeti daha

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Hüseyin Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

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Bir iş cinayeti daha
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Bu sabah, saat 09:15 sıralarında, Girne'de Hızır Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatt, iskele üzerinde sıva işi yapan Hüseyin Kurt (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Hüseyin Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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