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Bir Haftalık trafik kazası bilançocu: 1 ölü 46 yaralı

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Bir Haftalık trafik kazası bilançocu: 1 ölü 46 yaralı
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KKTC’de 11-17 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 80 trafik kazasında bir kişi öldü, 46 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 313 bin 200 TL maddi hasar oluştu.
Kazaların; 21’i süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 16’sı yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 10’u diğer etkenlerden kaynaklandı.
Söz konusu kazaların 31’i Girne, 21’i Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 7’si İskele ve 5’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 5 bin 92 araç sürücüsünden 488’i ile ilgili ileri işleme gidildi.
Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; 144 ile süratli araç kullanmak, 51 ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak, 38 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.






 

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