Bir haftalık trafik bilançosu açıklandı

Ülkede 5 – 11 Mart tarihleri arasını kapsayan bir haftalık rapora göre 88 kazada 46 kişi yaralanırken 1 kişi öldü, 690 sürücüye de ceza kesildi.

SON BİR HAFTADA TRAFİKTEKİ BİLANÇO: 1 ÖLÜ, 46 YARALI…

Polisten verilen bilgiye göre, 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan bu kazalar toplam 715 bin TL’lik hasara neden olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 44, Gazimağusa 17, Girne 20, Güzelyurt 6 ve İskele 1 şeklinde gerçekleşti.



Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 690 trafik suçu tespit edildi.

KKTC’de 5 – 11 Mart tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 690 ceza kesildiği bildirildi.



Polis açıklamasına göre, aleyhinde cezai işlem yapılan araç sürücülerinin 186’sı süratli, 3’ü tehlikeli 20’si dikkatsiz, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 24’ü alkollü 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 124’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 153’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.