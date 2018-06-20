Bir haftada ikinci kundaklama

Mağusa’da bir hafta içinde ikinci kez kundaklama yaşandı. “David’s People” isimli iş yeri, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa yeni güne kundaklama haberi ile uyandı. Bir hafta önce “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin kundaklanmasının ardından dün sabahın erken saatlerinde ise “David’s People” isimli iş yeri kundaklandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin yaklaşık 150 metre yakınında bulunan “David’s People” isimli iş yeri dün sabah saat 03:45 raddelerinde kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından dış kısmına yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Kundaklama ile ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama anında “David’s People” isimli iş yerinin güvenlik kamerasına yakalanan zanlıyı her yerde arıyor.

Güvenlik kameraları önünde kimliği meçhul bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilen “David’s People” isimli iş yerinde çıkan yangın erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Konu iş yeri yanında bulunan “Costa Cafe” isimli iş yeri çalışanları tarafından fark edilen yangın “Costa Cafe” çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ise iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente yandı. İç duvarlar ise islenerek hasar gördü.