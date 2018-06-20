banner107
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
188 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
119 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
62 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
51 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
64 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
74 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
704 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
134 0
banner82
banner147

Bir haftada ikinci kundaklama

banner27

Mağusa’da bir hafta içinde ikinci kez kundaklama yaşandı. “David’s People” isimli iş yeri, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı

Bir haftada ikinci kundaklama
banner137

 

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa yeni güne kundaklama haberi ile uyandı. Bir hafta önce “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin kundaklanmasının ardından dün sabahın erken saatlerinde ise “David’s People” isimli iş yeri kundaklandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin yaklaşık 150 metre yakınında bulunan “David’s People” isimli iş yeri dün sabah saat 03:45 raddelerinde kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından dış kısmına yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Kundaklama ile ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama anında “David’s People” isimli iş yerinin güvenlik kamerasına yakalanan zanlıyı her yerde arıyor.

Güvenlik kameraları önünde kimliği meçhul bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilen “David’s People” isimli iş yerinde çıkan yangın erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. Konu iş yeri yanında bulunan “Costa Cafe” isimli iş yeri çalışanları tarafından fark edilen yangın “Costa Cafe” çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ise iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente yandı. İç duvarlar ise islenerek hasar gördü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.