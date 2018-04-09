Bir haftada 84 kaza 27 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazalardan 13’ü yaralanmayla, 71’i de hasarla sonuçlandı.





Trafik kazalarının 27’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak, 18’i yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak ve 5’i diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.



Kazalarda yaklaşık 574 bin TL’lik hasar tespit edildi.



895 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ



Öte yanda 2-8 Nisan tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 7 bin 227 araç sürücüsünün 895’i ile ilgili ileri işleme gidildi.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 226’sı süratli, 10’u tehlikeli, 41’i dikkatsiz, 48’i seyrüsefer ruhsatsız, 21’i sürüş ehliyetsiz, 39’u alkollü sürüş yapmaktan rapor edildi. Sürücülerin 127’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 103’ü trafik levha ve işaretlerine, 6’sı trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı. Sürücülerin 20’si muayenesiz, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında, 1’i “A” yol kullanma izinsiz, 7’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 214’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.