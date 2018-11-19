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Bir haftada 715 bin 200 TL hasar

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KKTC’de geçen hafta 96 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 23 kişi yaralanırken, 715 Bin 200 TL’lik hasar meydana geldi.

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Bir haftada 715 bin 200 TL hasar
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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, trafik kaza sebepleri şöyle açıklandı.

Süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (25), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (16) ve diğer etkenler (9).

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa: 44, Gazimağusa: 25, Girne:17, Güzelyurt: 5, İskele: 5”.

 

5 BİN 664 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

 

Öte yandan 12-18 Kasım tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 5 Bin 664 araç sürücüsü kontrol edildi.

 

Kontrol edilen araç sürücülerinin 370’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

 

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 72’si süratli, 10’u tehlikeli, 31’i dikkatsiz sürüş yapmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz, 17’si alkollü araç kullanmak, 33’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 43’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 8’i muayenesiz, 14’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 19’u "A" yol kullanma izinsiz ve 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 

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