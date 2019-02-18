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Bir haftada 59 Kaza 21 yaralı

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Polis, geçtiğimiz hafta KKTC’de toplam 58 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 21 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bir haftada 59 Kaza 21 yaralı
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Polis Basın Subaylığı, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerini, süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (8)  olarak açıkladı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 479.050.00 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle :

Gazimağusa 19, Lefkoşa 16, Girne 14, Güzelyurt 4, İskele 5

TRAFİK KONTROLLERİ

Polis tarafından ülke genelinde 11-17 Şubat tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde ise, toplam 6 bin 764 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 948’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 147’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 24’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 30’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 32’si alkollü araç kullanmak, 77’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 28’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 15’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 500’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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