Bir günde üç araç yandı

Ortaköy’de, Ozanköy’de ve Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde meydana gelen araç yangınları zarara yol açtı

Ortaköy’de önceki gün 13.00 sıralarında Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ferhat Canpolat’a ait LB 253 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik arızasından dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu aracın ön camı, tavan döşemesi, ön makine kapağı, motor kısmında bulunan tüm plastik aksamlar ile araç içerisinde bulunan elektrik boruları zarar gördü.



OZANKÖY’DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ozanköy’de önceki gün 17.30 sıralarında Şht. Cengiz Topel Sokak üzerinde Seçkin Turan yönetimindeki FB 440 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangın, olay mahallinde bulunan şahıslar tarafından söndürülürken, yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde önceki gün 18.30 sıralarında seyir halindeki PA 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen kişiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor kısmındaki kablolar yanarak zarar gördü.