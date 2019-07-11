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Bir günde 72 sürücüye ceza

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Polis trafikte sıkı denetim başlattı

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Bir günde 72 sürücüye ceza
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Polis, dün öğleden önce Lefkoşa bölgesi, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) ile Gönyeli Çemberi - Girne kaçış şeridi üzerinde, öğleden sonra mesai çıkış saatlerinde ise Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu yaklaşık 300 aracın kontrol edildiğini ve suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsünün rapor edildiğini bildirdi.

40 derece hava sıcaklığına aldırış etmeden büyük bir titizlikle yapılan denetimlerde özellikle yük taşıyan kamyonlar, kamu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüs ile salon araçlara yönelik sürat kontrolü yanı sıra, sürüş esnasında yapılan kural ihlalleri ile araçların evrakları kontrol edildi.

Denetimlere önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan denetimlerde Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Devriyeler Amiri Kutlay Malek de hazır bulundu.

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