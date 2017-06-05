Bir günde 2 bıçaklama

Karşıyaka’da bugün erken saatlerde iki kişi arasında çıkan tartışmada Richard Stuart Cadd adlı kişi, bıçakla ağır yaralandı.

Polis bülteninde “katle teşebbüs ve ağır yaralama” başlığıyla yer alan bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Karşıyaka'da R.A.(E-26), aralarında çıkan tartışma sonucu Richard Stuart Cadd’ı karın, göğüs, sol el sırtı ve sağ göğüs alt kısmından 5 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralının kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde cerrahi servisinde tedavi altına alındığı ve R.A’nın tutuklandığı belirtildi.

GAZİMAĞUSA’DA DA TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Gazimağusa’da da bu sabah yine iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti.

Saat 09.45 sıralarında O.A.(E-21), Ali Alrobiae’yi bistüri ile sol göğüs alt kısmından yaraladı.

Yaralanan Ali Alrobiae, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı. O.A. ise tutuklandı.