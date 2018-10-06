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Bir genç fidan daha trafiğe kurban

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Bir genç fidan daha trafiğe kurban
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Mağusa'da bugün günün ilk dakikakalarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Gazimağusa’da Kanlıdere Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin 23 yaşındaki Mahsun ANLI yönetimindeki KD 247 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp boş tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerinde devrilmesiyle meydana geldi. Kaza sonucu KD 247 plakalı araç sürücüsü Mahsun Anlı olay yerinde yaşamı yitirirken polisin kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.

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