Bir gecede16 kaçak yakalandı

Girne ve Akdoğan’da yapılan iki ayrı operasyonda, ülkede izinsiz ikamet eden toplam 16 kişi tespit edilerek tutuklandı. Mahkemede söz hakkı alan zanlılar, çalışma izinlerinin yenilenmediğinden dolayı kaçak duruma düştüklerini söyledi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önceki akşam sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Kontroller sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi Bölgesi, Ermeni Kilisesi Bölgesi ve Terminal Bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı da 5 araç trafikten men edildi.

Polis ayrıca Girne ve Akdoğan’da yapılan iki ayrı operasyon sonucu, Girne’de 9, Akdoğan’da ise 7 kişi olmak üzere KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 16 kişinin tespit edilerek tutuklandığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Öte yandan Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen kaçaklar zanlı Yasir Hussain, Amir Kossain, Nazakat Ali, Naqash Ahmed, İftikhar Ashraf, Mohammad Ebrahım, Arshad Ali ve Ehsan Raza tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Yanaroğlu, 19.04.2019 tarihinde aldıkları bir ihbar üzerine Girne’de iki farklı ikametgaha baskın düzenlediklerini belirtti. Yanaroğlu, yapılan kontrol neticesinde zanlı Yasir Hussain’in 16.10.2018; zanlı Amir Kossain’in 28.03.2018; zanlı Nazakat Ali’nin 27.03.2017; zanlı Naqash Ahmed’in 13.12.2017; zanlı İftikhar Ashraf’ın 17.03.2017; zanlı Mohammad Ebrahim’in 11.04.2017 ve zanlı Arshad Ali ile zanlı Ehsan Raza’nın 15.12.2014 tarihinden beridir KKTC’de herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın, ikamet izinsiz olarak bulunduklarını söyledi. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını belirterek, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli olan yazışmaların henüz tamamlanamadığını mahkemeye aktardı. Yanaroğlu, zanlıların ihraç kararları çıkana kadar ilk nazarda 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlılar ise çalışma izinlerinin yenilenmediğinden dolayı kaçak duruma düştüklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların değişik tarihlerden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarına dikkat çekerek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmalarına emir verdi.