Bir gecede iki dükkan açtı

Lefkoşa’da önceki gece JUMBO süper stor isimli mağazaya girerek birçok ürün çalan Ruslan Hatamov güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir gecede iki dükkân açan Türkmenistanlı zanlı Ruslan Hatamov güvenlik kameralarından tespit edilmesinin ardından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Ruslan Hatamov'un 7 Mart tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa da faaliyet gösteren JUMBO süper stor isimli mağazanın arka tarafındaki kapı camını orada bulunan inşaat demiri ile kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis zanlının mağaza içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalardaki 143 paket sigara, CNR marka yazar kasa ve 3 adet sırt çantasını sirkat edip girdiği yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının konu dükkândan çıkış yaptıktan sonra yine Lefkoşa da faaliyet gösteren Çelik 1 isimli Marketin kilitli vaziyette bulunan bira buzluğunun asma kilidini kırarak buzlukta bulunan 5 adet Efes extra marka bira çaldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru İbrahim Toz olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını çalmış olduğu sigara ve yazar kasanın henüz tespit edilemediğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.