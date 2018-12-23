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Bir gecede 9 araç trafikten men edildi

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Bir gecede 9 araç trafikten men edildi
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Polis önceki gece 21.00 - 00.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, işçi yatı evleri, gece kulüpleri, Çağlayan Parkı, Kumsal Parkı, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi ve Ermeni Kilisesi bölgesi ile Terminal Bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi, bir işçi evinde ise 3 kişinin izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 315 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edildi.
İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleşen denetimler sonucu, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri ve alkollü içki satışı yapan mekanlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.
 

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