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Bir füze parçası da Dikmen’de

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Taşkent’e düşen füzenin yakıt tankı, Dikmen'de bir evin bahçesine düştü, dört ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Söz konusu parça, askerler tarafından alınıp, Taşkent'teki diğer füze parçasının yanına getirildi

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Bir füze parçası da Dikmen’de
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Taşkent’e düşen füzenin yakıt tankı, Dikmen'de Hakan Yüceyim’e ait evin bahçesine düştü.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Söz konusu parça askerler tarafından elde taşınarak önce sivil bir aracın bagajına konuldu. Ardından da Taşkent'teki diğer füze parçasının yanına getirildi.  'Zehirli ya da kimyasal madde' uyarısı yapılmasına rağmen taşınma işlemi, herhangi bir tedbir alınmadan askerler tarafından elde yapıldı.

Evinin avlusunda füze parçası bulunan Yukarı Dikmen sakini Hakan Yüceyim, gece saat 00.30 sıralarında bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evi sarsan patlamanın etkisiyle sokağa fırladıklarında sözkonusu parçayı bulduklarını kaydeden Yüceyim, güvenlik güçlerinin talebi üzerine saat 04.00 sıralarında evlerini boşalttıklarını belirtti.

Füze parçası askerler tarafından elle taşınarak, Taşkent’teki füzenin yanına getirildi. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu işlemin yapılması dikkat çekti

 

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