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Bir araba hırsızlığı da Hamitköy’de

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Hamitköy'de Kamil Karahüseyin'e ait araç çalındı

Bir araba hırsızlığı da Hamitköy’de
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Ülkemizde son zamanlarda artış gösteren araç hırsızlığı olaylarına önceki gün bir yenisi daha eklendi.

3-4 Eylül tarihleri arasında, Hamitköy'de Kelle Sokak üzerinde park halinde bulunan Kamil Karahüseyin'e ait JK 793 plakalı kırmızı renk Mitsubishi Lancer marka salon araç kimliği meçhul şahıs/lar tarafından mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalındı.

Polis bahse konu araç ve aracı çalan şahısın aranmakta olduğunu belirterek, söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

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