Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu

Girne-Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiinde akşam üzeri meydana gelen kazada yürekler ağza gelirken üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, 39 yaşındaki Nihal Solak, yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Solak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmasıyla yaşanan kaza sonucu biri çocuk üç kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan 42 yaşundaki Şenay Alıç ve 2,5 yaşındaki Tuana Alıç kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.