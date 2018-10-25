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Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu

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Bir anlık dikkatsizliği pahallıya mal oldu
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Lefkoşa – Girne anayolunda Boğaz Piknik alanı bölgesinde öğleden sonra dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 15.10 sıralarında Lefkoşa – Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine yönetimindeki HN 480 plakalı araçla seyreden Girne’de sakin 40 yaşındaki Yasin Nevzat’ın dikkatsizliği sonucu önündeki araca arkadan çarpmasıyla yaşandı.

Dikkatsiz sürücü Yasin Nevzat’ın önünde ayni istikamette seyreden ve trafiğin yavaşlaması nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan 25 yaşındaki Çilem Sedatgil yönetimindeki PK 981 plakalı aracın arka kısmına yapmasıyla meydana gelen kaza sonucu savrulan  Yasin Nevzat yönetimindeki HN 480 plakalı araç yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak  durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken HN 480 plakalı araçta 6 bin ,  PK 981 plakalı araçta ise 5 bin TL’lik zarar meydana geldi.

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