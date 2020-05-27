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Bir anda ateş topuna döndü

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Bir anda ateş topuna döndü

Girne -Lefkoşa anayolunun Boğazköy kavşağında muhtemelen motor bölğmünde meydana gelen yangın sonucu bir araç ateş topuna döndü.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 17.40 sıralarında Girne Lefkoşa anayolu üzerinde Gökmen GÜLER yönetimindeki PK 665 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup araç tamamen yanarak kullanilmaz hale geldi. Yangın sırasında yol kenarında bulunan ağaçlar da yanarken trafik bir süreliğine aksadı. Soruşturma devam etmekte.

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