banner107
banner69
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
13 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
124 0
 
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
27 0
21 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
46 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
122 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
21 0
banner108

Binboğa’da 76 bin TL’lik vurgun

banner27

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan Aziz Batık’ın müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi

banner109
Binboğa’da 76 bin TL’lik vurgun
banner87

Kamalı Haber

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde çalışan zanlı Aziz Batık tahsil ettiği paraları cebe atınca tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede polisin aktardığı olgularda zanlı Aziz Batık’ın 2016 – 2017 yılları arasında Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerindeveznedar olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 75,899.70 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp çaldığını aktardı. Polisin mahkemede aktarmış olduğu olgular ışığında zanlı teminata bağlanıp serbest kaldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.