Binboğa’da 76 bin TL’lik vurgun

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan Aziz Batık’ın müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi

Kamalı Haber

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerinde çalışan zanlı Aziz Batık tahsil ettiği paraları cebe atınca tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede polisin aktardığı olgularda zanlı Aziz Batık’ın 2016 – 2017 yılları arasında Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. isimli işyerindeveznedar olarak çalıştığı dönemde müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 75,899.70 TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp çaldığını aktardı. Polisin mahkemede aktarmış olduğu olgular ışığında zanlı teminata bağlanıp serbest kaldı.