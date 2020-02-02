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Bilinçli kaza yaparak sigortayı kandırmaya çalıştılar

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Araçlarındaki eskiden oluşmuş hasarları sigortaya tamir ettirmek için Cuma günü bilinçli kaza yapan zanlılar Barış Umut Aydoğdu ve Büşra Cengiz tutuklandılar

Bilinçli kaza yaparak sigortayı kandırmaya çalıştılar

(Kamalı Haber)

Araçlarındaki eskiden oluşmuş hasarları sigortaya tamir ettirmek için bilinçli kaza yapan zanlılar Barış Umut Aydoğdu ve Büşra Cengiz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktarı. Gültuna 31 Ocak 2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Girne de Zeytinlik köyü Alemdağ sokak içerisinde LS 260 plakalı araç sürücüsü zanlı 23 yaşındaki Barış Umut Aydoğdu  ve LY 472 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Büşra Cengiz LS 260 plakalı araçta daha önceden oluşan hasarı yaptırabilmek amacıyla bilerek ve isteyerek LS 260 plakalı aracın ön kısmı ile LY 472 plakalı aracın arka kısmına çarptırıp bir kaza olduğunu, ve tüm hasarların o esnada meydana geldiğini kaza mahalline gelen GPM Trafik şubesi ekiplerine yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak amme fesatçılığı yaptıklarını mahkemeye aktardı. Polis her iki şahıs aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürüttüğümüz tahkikatın yeni başladığını ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini, alınacak olan ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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