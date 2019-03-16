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Bilal Ahmad 2 gün daha tutuklu kalacak

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Polis, Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili dün gece Gazimağusa’da tutuklanan Bilal Ahmad için 2 gün tutukluluk kararı alındığını bildirdi.

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Bilal Ahmad 2 gün daha tutuklu kalacak
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklanan Bilal Ahmad, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede, Ahmad’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Soruşturma devam ediyor.

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