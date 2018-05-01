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Biçerdöverler ovada ama…

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Biçerdöverler ovada ama…
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle birçok bölgede ekinler başak atamazken, bazı bölgelerde başaklanan arpalarını biçerek ambarına koymak isteyen çiftçilerin büyük hayal kırıklığı yaşadığı bildirilmekte.

Bize ulaşan bilgilere göre, arpa hasadına başlayan biçerdöver sahiplerinin hasat ettiği yerlerde dönüm başına rekoltenin 100 kilonun altında kaldığı bildirilirken, bu rakamın çiftçinin ekinlerini biçtirmeye değmediği anlamını taşıdığı ifade edilmekte.

Özellikle orta Mesarya’nın büyük bir bölümünde hiç hasat yapılamadığı sadece güneydoğu Mesarya bölgesinde iyi bir rekoltede arpa hasadı yapıldığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Bu arada hayvancıların da kuru ot balyası almak istedikleri ancak çiftçilerin zararlarını kapatmak için oldukça yüksek fiyatlardan satış yapmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

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