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Bıçaklı saldırgan, Londra’da hapishaneden kaçmış

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Çatalköy’de Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçaklayan Ahmet Gömülü’nün 2016 yılında Londra’da cinayet işlediği, 2018 yılında da hapishaneden kaçarak KKTC’ye geldiği ortaya çıktı

Bıçaklı saldırgan, Londra’da hapishaneden kaçmış

Evrim KAMALI

Girne’ye bağlı Çatalköy’de Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçaklayan Ahmet Gömülü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis mesele ile ilgili olguları aktardı.  Polis, zanlının Girne’ye bağlı Çatalköy’de saat 02.00 sıralarında Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerinde kız arkadaşı ile tartıştığı için kendisini uyaran Berk Özdenefe’ye üzerinde taşıdığı bıçakla saldırıp, göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.  Olayda yaralanan Berk Özdenefe kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildiğini kaydeden polis, yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Olaydan sonra zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, yaralının hayati tehlikesi olmadığını kaydeden polis, Ahmet Gömülü, “katle teşebbüs ve ağır yaralama” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını söyledi.Polis, zanlının ifadesinde Özdenefe ile tartıştığını, daha sonra aracına binip gittiğini ancak kendisini takip etmeye devam eden Özdenefe’nin aracının önünü kesip sopa ile saldırdığını iddia ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 2016 yılında Londra’da cinayet işlediğini, 2018 yılından hapishaneden kaçarak KKTC’ye geldiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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