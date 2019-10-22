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Bıçaklı maganda, 5 yıl hapis yatacak

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Lefkoşa’da Ürdün uyruklu bir öğrenciyi bıçaklayarak ağır yaralayan Mert Gökçe, 5 yıl hapse mahkum edildi

Bıçaklı maganda, 5 yıl hapis yatacak
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Evrim KAMALI

Ülkemize okumak amaçlı gelen ve Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi bıçaklayarak ağır yaralayan Mert Gökçe, 5 yıl hapis cezası aldı. Sanık dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda “Ağır yaralama” suçlamalarıyla itham edilen Gökçe, tüm suçlamaları kabul etti. Dünkü celsede, KKTC Başsavcılığı adına savcı Ergin Atıcı hazır bulundu.

Kararı okuyan Başkan Nüvit Gazi, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünün altını çizdi. Yaşam Hakkı’nın Anayasa ile korunduğuna değinen Gazi, sanığın işlediği suçların kamu düzenini yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu belirtti. Gazi, sanığın işlediği suçların şiddet içeren suçlardan olduğunu  ve kamuyu yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu söyleyerek, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalardan olduğunu söyledi. Gazi, sanığın 5 Mayıs’ta saat 04.30’da Dormita yurdunun önünde Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi sol alt karın kısmından bıçaklayarak ağır yaralayan Mert Gökçe’nin, 28.2.2019 tarihinde de Kanunsuz yaralama, sivri uçlu bıçak taşıma suçlarından yargılanıp, 6 bin TL para cezası ve 5 yıl sureyle sulh ve sukünü koruyacağına dair 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzaladığına değindi. Gazi, sanığın suç işlemekten çekinmemesini, konu suçu bıçakla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, sanığa oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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