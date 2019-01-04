Bıçaklananların isimleri belli oldu

Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Türk Belediyesi karşısında meydana gelen bıçaklama olayı ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında meydana gelen tartışma sonucu 32 yaşındaki Erkan Bayandursun vücudunun muhtelif yerlerinden bıçakladı, 31 yaşındaki Burhan Bayandursun ise başına sert cisimle vurulmak suretiyle darp edildi. Bahse konu şahıslar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.