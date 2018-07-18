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Bet salonunda 268 Bin TL vurgun

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Lefkoşa’da bir bet ofiste çalışırken yetkisi olmadığı halde kapatılan bahisleri açarak oyun oynatan Hamis İşcan’ın suç ortağı Hüseyin Doğan yakalanırken, 268 bin TL değerinde sahtekârlıkla bahis oynayıp para kazandıkları belirlendi

Bet salonunda 268 Bin TL vurgun
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir bet ofiste çalışırken yetkisi olmadığı halde kapatılan bahisleri açarak oyun oynatan Hamis İşcan’ın suç ortağı Hüseyin Doğan yakalandı. İşcan ile Doğan’ın 268 bin TL değerinde sahtekârlıkla bahis oynayıp para kazandıkları açıklandı. Zanlı Doğan dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı Doğan’ın 2017 yılı Mart ayı ile 2018 yılı Temmuz ayları arasında Lefkoşa’da bir bet ofiste kapatılan ve kazandığı belli olan bahislere bahis yatırarak 268 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu suçu işlerken poliste tutuklu olan Hamisİşcan ile ortak hareket ettiklerini, söz konusu bet ofiste çalışan İşcan’ın kapatılan ve kazandığı belli olan bahisleri yetkisi olmadığı halde açıp zanlı Doğan’a kupon yaptırdığını söyledi. Tutuklanan zanlı Doğan’ın evinde yapılan aramada banka hesap dökümleri bulduklarını kaydeden polis, bu hesapların ve zanlıya ait telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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