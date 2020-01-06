Bet salonu çalışanlarını bıçakla korkutmaya çalıştı

Girne’de bir bet salonunda oynadığı bahsi yanlış yatırdığı gerekçesiyle çalışanlara taşıdığı bıçak göstererek kendisini öldürme tehdidinde bulunarak korkutmaya çalışan Cihangir Tip polis tarafından tutuklandı

(Kamalı Haber)

Girne'de meydana gelen "Korkutmak Amacı İle Silah Taşıma ve Kanunsuz Çakı Tasarrufu" suçlarından methaldar olan zanlı Cihangir Tip tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı. Şengil huzurda bulunan zanlı Cihangir Tip’in 4 Ocak 2020 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Hitit Bet isimli işletme içerisinde oynamış olduğu bahsi yanlış yatırdıkları gerekçesi ile işletme içerisindeki çalışanlara boynuz görünümlü plastikten mamul toplam uzunluğu 20 cm ağız uzunluğu 9 cm olan çakıyı gösterip kendi boğazına dayadıktan sonra "kendimi öldüreceğim, sorumlusu da sizsiniz" diyerek korkutmak amacı ile bıçak taşıdığını söyledi. Şengil olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine polis ekiplerinin zanlıyı suçüstü tutukladıklarını ve yapılan üst aramasında tasarrufunda kanunsuz olarak boynuz görünümlü plastikten mamul toplam uzunluğu 16 cm ağız uzunluğu 7 cm çakı ve yine boynuz görünümlü plastikten mamul toplam uzunluğu 20 cm ağız uzunluğu 9 cm olan çakı tespit edildiği belirtti. Polis zanlının yerleşik bir kişi olduğunu ve KKTC vatandaşı olduğunu aleyhinde başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak 1 günlük süreye ihtiyaçları olduğunu belirterek zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı madde bağımlısı olduğunu ve doktor kontrolünden geçirilmek istediğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının doktor kontrolünden geçirilmesi ve cezai ehliyetinin araştırılmasına emir vererek 1 gün tutuklu kalmasını onayladı.

Bu arada zanlı tutukluluk duruşmasını beklediği sırada kriz geçirerek kendisini polis arabasının üzerine atarak imdat diye bağırmaya başladı, görevli polisler zanlıyı güçlükle sakinleştirdi.