Bet ofiste vurgun

Lefkoşa’da bir bahis ofiste çalışan Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali, bahis oyunlarında hile yapıp sahtekarlıkla 22 bin TL temin ettikleri gerekçesi ile tutuklandılar

Evrim KAMALI

Lefkoşa K.Kaymaklı’da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli bahis ofisinde müstahdem olarak çalışan zanlı Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali bahis oyunlarında hile yapıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman Lefkoşa K.Kaymaklı’da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli bahis ofisindemüstahdem olarak çalışan zanlı Hasan Tanrıverdi, Akın Yıldırım ve müşteri olarak bulunan Gürkan Karaali’nin 8 Kasım 2018 tarihinde 13.50 – 14.20 saatleri arasında aralarında meşveretleşerek konu bahis evinde sonuçlanmış olan köpek yarışlarına, yarışların kazananı belli olmasına rağmen 100 TL ve 1400 TL, aynı kuponla bahis oynayıp 22,080 TL haksız kazanç elde ederek sahtekarlıkla para temini ve sirkat şuçlarını işlediklerini söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine söz konusu zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ve alehlerine “Sahtekarlıkla Para Temini, Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan soruşturma başlatıldığını mahkemeya aktardı. Polis zanlı Gürkan Karaali’nin evinde yaptığı aramada tasarrufunda 10,500 TL nakit para bulunduğunu ve emare olarak zaptedildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade vermediğini, iş yerinde benzer şekilde sahtekarlıkla para temin edilip edilmeyeceğinin araştırılacağını belirterek zanlıların tahkikatın selameti için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar suçsuz olduklarını ve kendilerine iftira atıldığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.