Bet ofis kasiyerine 6 ay hapis

Bir bet ofisinde kasiyer olarak çalıştığı dönemde müşterilerin oynadığı ve kaybettiği 27 kupon üzerinde oynama yapıp, yatırılan bahis tutarından az göstererek aradaki farkı çalan Ersan Cirit, 6 ay hapis yatacak

Evrim KAMALI

Girne’de faaliyet gösteren bir bet ofisinde kasiyer olarak çalıştığı dönemde müşterilerin oynadığı ve kaybettiği 27 kupon üzerinde oynama yapıp, yatırılan bahis tutarından az göstererek aradaki farkı çaldığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ersan Cirit hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 6 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda olgulara değinilerek, sanığın 2 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında 27 bahis kuponunu, bahis tutarlarını oynanandan az göstererek, karşılığında kasadan 3 bin 734 TL çaldığı belirtildi. Mahkemeye heyeti, sanığın şikayet üzerine gözaltına alındığını, 2 Kasım 2017 tarihinden beridir tutuklu olarak yargılanmayı beklediğini ifade etti. Heyet, sanığın işlediği suçun işçi ve işveren arasındaki güveni sarsan, toplumu huzursuz eden bir suç olduğunu ifade ederek, sanığı yargılandığı, “Müstahdem tarafından sirkat, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini suçlarından 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Sanığın ifadesinde, Temmuz 2017 tarihinde işveren tarafından çalışma izni yaptırıldığını, ancak izin masrafı olan 650 TL tutarındaki paranın maaşından kesildiğini, aylık aldığı ücretin asgari ücretin altına düştüğünü, bu nedenle bu suçu işlediğini öne sürdüğünü dile getirdi. Heyet, yabancıların çalışma iznini düzenleyen yasaya göre, çalışama izni masraflarının işçinin maaşından kesilmeyeceğine ve asgari ücretin altında ücret verilmeyeceğine dair düzenleme olduğunu, buna aykırı davrananlara hapis veya para cezası öngörüldüğünü ifade etti. Mahkeme, sanığın beyanlarının araştırılması, işveren hakkında soruşturma başlatılması emri verdi.