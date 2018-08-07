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Beş işçi ölümden döndü

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Hamitköy’de askeri atış alanı içerisindeki asfaltlama çalışması sırasında meydana gelen patlamada beş işçi yaralandı

Beş işçi ölümden döndü
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Hamitköy’de askeri atış alanı içerisindeki asfaltlama çalışması sırasında patlama meydana geldi, 5 işçi ölümle yaralandı.

Kuzey Çevre Yolu kapsamında, Haskar isimli taşeron şirketin yürüttüğü çalışma sırasında bir patlayıcının patlamasıyla yaşanan olay sonucu işçilerin birinin sağ bileği koptu.

Adem Tunç’un sağ bileğinden itibaren elinin koptuğu diğer ağır yaralı işçinin ise Fatih Balcı olduğu öğrenildi.

Olayda Teoman Erbağ, Sadi Koçyiğit, Uğur Mert adlı işçiler de yaralandı.

5 yaralı işçi de olay yerine gelen ambulanslarla YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından, iş araçlarını da olay yerinden dışarı çıkartıldı.

Tek tek tüm araçlar askeri atış alanından uzaklaştırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye gelerek, detaylı inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından bölgeye bomba imha ekipleri geldi. Ekipler, bölgede detektörlerle inceleme yaptı, yeni bir bomba olup olmadığını kontrol etti.

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