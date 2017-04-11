Beş bin TL sahte para için 40 bin TL teminat verdiler

Türkiye’den getirdikleri beş bin TL sahte paraları tedavüle süren İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek, 20 şer bin TL nakdi teminata serbest kaldı

Gamze PİR BAYKUR

Türkiye’den getirdikleri 50 TL ve 100 TL’den oluşan sahte banknotların bir kısmını Mağusa’da faaliyet gösteren bir barda tedavüle süren ve bar işletmecileri tarafından sahte banknotları tedavüle sürdükleri tespit edilen zanlı İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sahte banknot tasarrufu”, “Sahte banknotu tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Dimen ile Dölek tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI...

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, zanlı İbrahim Dimen ve İbrahim Okan Dölek’in 31 Mart tarihinde saat 02:00’de Mağusa’da faaliyet gösteren “Club Bum” isimli disko-bara giderek içmiş oldukları 95 TL değerindeki içeceklere karşılık tasarruflarında bulundurdukları 3 adet 50 TL’lik sahte banknotları sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile vererek tedavüle sürüp karşılığında sahtekarlıkla 95 TL değerinde içkiyi ve para üstü olarak 55 TL nakit parayı temin ettiklerini açıkladı. Zanlıların ayni gün konu iş yeri sorumlusu Ömer Dural ve Murat Dural tarafından alıkonularak üzerlerinde arama yaptıklarını belirten Saydağ, yapılan aramada zanlı Dölek’in cebinde 3 adet, zanlı Dimen’in cebinde ise 3 adet 50 TL’lik banknotların tespit edildiğini ve olay yerinde giden polise konu paralar ile zanlıların teslim edildiğini açıkladı. Saydağ, ayni gün zanlıların gönüllü ifade vererek Türkiye’den 5 bin TL sahte banknot getirdiklerini beyan ettiklerini belirterek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Saydağ, zanlıların evinde arama yapıldığını belirterek, zanlı Dimen’in odasında 12 adet 100 TL ve 23 adet 50 TL, zanlı Dölek’in odasında ise 3 adet 100 TL ve 9 adet 50 TL sahte banknot bulunduğunu anımsattı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Saydağ, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

20’ŞER BİN TL TEMİNATA SERBEST KALDILAR...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 20’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.