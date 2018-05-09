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Benzin kaçağı, aracı kül etti

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Boğaz piknik alanı yakınlarında seyir halinde olan bir araç, benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı küle çevirdi

Benzin kaçağı, aracı kül etti
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Girne-Lefkoşa anayolunun Boğaz piknik alanı yakınlarında dün akşamüzeri yolda ilerlerken alev alan araç, korkulu dakikalar yaşatırken, araç küle döndü.

Olay saat 17:15 sıralarında meydana geldi.

Boğaz piknik alanı yakınında Engin Seyyar yönetimindeki EY 377 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrederken muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağı sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın araç tamamen yanarak zarar gördü. Yaralanan olmaması ise sevindirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine kadar geçen süre içinde alev alev yanan araç yoldan geçen diğer sürücüler tarafından korkulu gözlerle izlendi.

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