Benzin kaçağı aracı kül etti

Girne-Lefkoşa anayolunun Boğaz piknik alanı yakınlarında akşamüzeri yolda ilerlerken alev alan araç korkulu dakikalar yaşatırken, araç küle döndü.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17:15 sıralarında, Boğaz piknik alanı yakınında Engin Seyyar yönetimindeki EY 377 plakalı salon araç Lefkoşa istikametine doğru seyrederken muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağı sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın araç tamamen yanarak zarar gördü. Yaralanan olmaması ise sevindirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine kadar geçen süre içinde alev alev yanan araç yoldan geçen diğer sürücüler tarafından korkulu gözlerle izlendi.