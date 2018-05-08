banner107
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
141 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
23 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
188 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
191 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
20 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
86 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
362 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
605 0
banner82
banner147

Benzin kaçağı aracı kül etti

banner27

Benzin kaçağı aracı kül etti
banner137

Girne-Lefkoşa anayolunun Boğaz piknik alanı yakınlarında akşamüzeri yolda ilerlerken alev alan araç korkulu dakikalar yaşatırken, araç küle döndü.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17:15 sıralarında, Boğaz piknik alanı yakınında Engin Seyyar yönetimindeki EY 377 plakalı salon araç Lefkoşa istikametine doğru seyrederken muhtemelen motor bölümündeki benzin kaçağı sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın araç tamamen yanarak zarar gördü. Yaralanan olmaması ise sevindirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine kadar geçen süre içinde alev alev yanan araç yoldan geçen diğer sürücüler tarafından korkulu gözlerle izlendi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.