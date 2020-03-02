banner411
banner69
Cihangir puanı kaptı
Cihangir puanı kaptı
59 0
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
Kaymaklı’ya kaymak gibi galibiyet
59 0
 
Barikatta isyan
Barikatta isyan
15 0
Mesarya Süper Lige geliyor
Mesarya Süper Lige geliyor
470 0
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
Dörtyol’a üç Dum Dum kurşunu
173 0
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
197 0
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
48 0
banner374

Benzin kaçağı arabayı kül etti

banner27

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde İbrahim Dinçeri, yönetimindeki LH 372 plakalı salon araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu meydana gelen yangın sonucu kül oldu

Benzin kaçağı arabayı kül etti

Lefkoşa-Girne yolunda Boğaz yakınlarında dün sabah saat 11.00 sıralarında bir İbrahim Dinçeri’nin kullandığı LH 372 plakalı araç muhtemelen benzin kaçağı sonucu alev aldı.
Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Araç yangını nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, yüzü aşkın araç trafikte mahsur kaldı.

Lefkoşa - Girne yolu yaklaşık bir saat kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Polis araç yangınıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı; Bugün saat 11.00 sıralarında,  Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde İbrahim Dinçeri, yönetimindeki LH 372 plakalı salon araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu meydana gelen yangından dolayı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.