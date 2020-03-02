Benzin kaçağı arabayı kül etti

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde İbrahim Dinçeri, yönetimindeki LH 372 plakalı salon araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu meydana gelen yangın sonucu kül oldu

Lefkoşa-Girne yolunda Boğaz yakınlarında dün sabah saat 11.00 sıralarında bir İbrahim Dinçeri’nin kullandığı LH 372 plakalı araç muhtemelen benzin kaçağı sonucu alev aldı.

Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Araç yangını nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, yüzü aşkın araç trafikte mahsur kaldı.

Lefkoşa - Girne yolu yaklaşık bir saat kapalı kaldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.

Polis araç yangınıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı; Bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde İbrahim Dinçeri, yönetimindeki LH 372 plakalı salon araçta muhtemelen benzin kaçağı sonucu meydana gelen yangından dolayı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.