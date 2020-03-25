“Benimle barışmazsan videolarını yayacağım”

Lefkoşa’da eski sevgilisini cinsel içerikli videoları ile tehdit eden Halil İbrahim Ertenlice tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eski sevgilisini cinsel içerikli videoları ile tehdit eden zanlı Halil İbrahim Ertenlice tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, huzurda bulunan zanlı Halil İbrahim Ertenlice’nin, Şiddet Tehditti suçu ile methaldar olduğunu belirtti. Yavuz, zanlının 23 Mart 2020 tarihinde saat 19.30’da eski kız arkadaşı olan Lefkoşa'da sakin G.G.’nin daha önceden çekilmiş olduğu cinsel içerikli videolarını tasarrufuna geçirdiğini söyleyerek, kendisi ile tekrar barışması için adı edilene hitaben "Eğer benimle barışmazsan elimde olan videolarını yayacağım" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Yavuz, zanlının ayni gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Yavuz, zanlının TC vatandaşı olup KKTC’de çalışma izni ile çalıştığını söyleyerek, davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.