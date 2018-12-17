Ülkemizde üniversite öğrencisi olan Vicdan Safel, saldırıya uğradığını iddia etti

Ülkemizde üniversite öğrencisi olan Vicdan Safel, okulun tuvaletlerinde saldırıya uğradığını iddia etti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Safel, 14 Aralık Cuma günü yaşanan olayı anlattı.

Bir üniversitede öğrenim gören Safel, 14 Aralık Cuma günü okulun fakültesinde tuvalete girdiğini kaydetti. Tuvalette ellerini yıkadığı sırada 2 öğrencinin arkasından tuvalete geldiğini kaydeden Vicdan Safel, 1 öğrencinin o sırada lavabonun üzerinde bulunan çantasına elini attığını ve cüzdanını çıkarttığını söyledi. İlk önce öğrencinin ne yaptığına anlam veremediğini kaydeden Vicdan Safel “ne yapıyorsun” dediğini ancak müdahale etmeye çalıştığı sırada diğer öğrencinin kendisini tuttuğunu anlattı. O esnada diğer öğrencinin cüzdanından paraları aldığını kaydeden Safel, can havliyle kendisini tutan öğrenciye vurduğunu, ancak sonrasında 2 öğrencinin de kendisine yumruk atmaya başladığını belirtti.

“BENİ YERDE TEKMELEDİLER”

Art arda aldığı yumruklar karşısında ağzından ve burnundan kan geldiğini söyleyen Vicdan Safel, “yere yığıldım, gözümü açtığımda bir tanesinin elinde arabamın anahtarı vardı, ayağımla ayağına vurdum. Sonra anahtarı bana savurtup beni yerde tekmelediler” dedi.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Uğradığı darp ve gasp karşısında kendinden geçen Vicdan Safel’i arkadaşları yerde kanlar içinde buldu. Safel, arkadaşlarının da yardımı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından adli şubeye şikayette bulunduğunu anlatan Vicdan Safel, olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığını ancak fakültenin ilk katında kamera bulunmamasından ötürü saldırganlara ulaşılamadığını söyledi. Safel, okulun ihmalkarlığı yüzünden kendisinin mağdur olduğunu ekledi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.